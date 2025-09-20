iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια – Διακόπηκε η κυκλοφορία επί της οδού Φοίβης

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) έπειτα από πτώση γερανού σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γερανοφόρο όχημα εξετράπη και προσέκρουσε σε καφετερία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

