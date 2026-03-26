Γιώργος Τσαγκαράκης: Στο «μικροσκόπιο» νέες καταγγελίες σε βάρος του γκαλερίστα – Το email από μουσείο για πλαστό πίνακα 

Στο επίκεντρο έρευνας των Αρχών βρίσκονται νέες καταγγελίες σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους και με εγγύηση 50.000 ευρώ.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί και συνεχίζονται οι έρευνες για την αυθεντικότητα έργων τέχνης και κοσμημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πελάτες αμφισβητούν την αυθεντικότητα των έργων

Πελάτες που είχαν αγοράσει ακριβά έργα τέχνης από τον γκαλερίστα εκφράζουν ανησυχίες ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα απάτης. Μία καταγγέλλουσα αναφέρει ότι πλήρωσε 3 χιλιάδες ευρώ για έργο του Μυταρά, με απόδειξη και πιστοποιητικό γνησιότητας, αλλά πλέον αμφιβάλλει για την αυθεντικότητά του.

Καταγγελίες για κοσμήματα και μη επιστραφή χρημάτων

Πολλές καταγγελίες αφορούν κοσμήματα που είχαν δοθεί στην γκαλερί χωρίς να επιστραφούν τα χρήματα στους ιδιοκτήτες τους.

Μία γυναίκα υποστηρίζει ότι από 3.500 ευρώ πήρε μόνο 1.000 «μαύρα», χωρίς καμία απόδειξη, ενώ άλλοι πελάτες αναφέρουν ότι τους ζητήθηκε να περιμένουν χρόνια για την επιστροφή των αντικειμένων τους.

Ο γκαλερίστας αρνείται τις κατηγορίες

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης χαρακτηρίζει τα γεγονότα «πόλεμο λάσπης» που στοχεύει στη δυσφήμησή του. Υποστηρίζει ότι δεν εξαπάτησε κανέναν και ότι τα έργα που βρέθηκαν στο σπίτι του δεν ήταν προς πώληση, αλλά παρατημένα στην αποθήκη από την εποχή των γονιών του.

Πλαστά έργα και παρεμβάσεις μουσείων

Το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός» επιβεβαίωσε ότι δύο έργα που είχε στην κατοχή του ο γκαλερίστας δεν αναγνωρίζονται ως αυθεντικά.

Το μουσείο είχε ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη της γκαλερί το 2026, προκειμένου να προστατευτεί η καλλιτεχνική κληρονομιά του Φασιανού, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλαστογραφία έργων Γαΐτη και Θεόφιλου

Δύο ακόμη έργα, τα οποία παρουσιάστηκαν σε δημοπρασίες και αποδίδονταν στους ζωγράφους Γιάννη Γαΐτη και Θεόφιλο, είναι πλαστά.

Η κόρη του Γιάννη Γαΐτη, Λορέττα Γαΐτη, δήλωσε ότι έχουν κατασχεθεί πέντε πλαστοί πίνακες και ότι βρίσκεται στη διάθεση της ανακρίτριας για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων του πατέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για πλαστογραφία έργων τέχνης και τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με κοσμήματα και πίνακες υψηλής αξίας, ενώ οι πελάτες περιμένουν διευκρινίσεις για το αν έχουν πέσει θύματα απάτης.