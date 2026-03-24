Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς απέκτησε το Ευαγγέλιο του 1745 – Οι επαφές με τον 71χρονο Ελληνοβρετανό

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, με τη σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα, ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, του επιβλήθηκε η υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, ορίστηκε εγγυοδοσία ύψους 50.000 ευρώ, ενώ του απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά, πώληση ή κατοχή αρχαιοτήτων.

Ωστόσο, του επιτρέπεται η ενασχόληση με έργα ζωγραφικής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.

Την ίδια στιγμή, η υπάλληλός του, η οποία κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις στο μικροσκόπιο

Κατά τους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας στα γραφεία του, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη δήλωση φερόμενου ιδιοκτήτη ενός Ευαγγελίου του 1745, το οποίο είχε δημοπρατηθεί από τον ίδιο και αποτέλεσε αφορμή για τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή Live News, ένας 71χρονος Ελληνοβρετανός φέρεται να είχε παραχωρήσει το συγκεκριμένο κειμήλιο, υποστηρίζοντας ότι το είχε αποκτήσει νόμιμα, μαζί με άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Πίνακες γνωστών ζωγράφων και αμφιβολίες γνησιότητας

Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται ότι ο 71χρονος είχε δώσει στον γκαλερίστα και έργα των Νικηφόρος Λύτρας και Περικλής Βυζάντιος, τα οποία φέρονται να είχαν χαμηλές τιμές εκκίνησης.

Ωστόσο, οι αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα έργα είναι αυθεντικά ή πλαστά, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει και το κατά πόσο ο φερόμενος ιδιοκτήτης κατείχε νόμιμα τα αντικείμενα που παρέδωσε προς πώληση.

Έρευνα για τη γνησιότητα των στοιχείων

Ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής με βρετανική υπηκοότητα, διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παρά ταύτα, οι αρχές εξετάζουν διεξοδικά τόσο τη νομιμότητα κατοχής των αντικειμένων όσο και τη γνησιότητα των εγγράφων που προσκομίστηκαν.

Στην υπεύθυνη δήλωση που φέρει ημερομηνία 10 Μαρτίου 2026, ο φερόμενος ιδιοκτήτης αναφέρει ότι τα αντικείμενα αποτελούν προσωπική του περιουσία και προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό προμήθειας σε περίπτωση πώλησης.

Προηγούμενες καταδίκες και νέες καταγγελίες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, υπάρχει και παλαιότερη δικαστική υπόθεση σε βάρος του γκαλερίστα. Το 2010, ηλικιωμένη γυναίκα τον κατήγγειλε για πώληση πλαστών έργων των Αλέκου Φασιανού και Γιάννη Βασιλείου έναντι 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε το 2019, με τον κατηγορούμενο να καταβάλλει αποζημίωση το 2021. Η ίδια γυναίκα επανήλθε πρόσφατα με νέα καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε εκ νέου μέσω αγοράς κοσμημάτων που αποδείχθηκαν απομιμήσεις.