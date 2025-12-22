Γιώργος Λυγγερίδης: «Η μνήμη του φωτίζει το σκοτάδι και μας κρατά όρθιους» – Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό του γιου της προχώρησε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση δυο χρόνων από τη δολοφονία του από οπαδούς έξω από το κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου 2023, με τον αστυνομικό να αφήνει την τελευταία του πνοή στις 27 Δεκεμβρίου, η μητέρα του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά:

Δύο χρόνια χωρίς τον Γιώργο μας…

Δύο χρόνια από τότε που η καρδιά μας σταμάτησε μαζί με τη δική του.

Κι όμως, η μνήμη του μένει ζωντανή∙ φωτίζει το σκοτάδι και μας κρατά όρθιους.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 11:00 π.μ., θα τελέσουμε τρισάγιο στο μνήμα του, στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, για να προσευχηθούμε και να τον τιμήσουμε.

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν, είναι ευπρόσδεκτοι.

Αιωνία η μνήμη του, και το φως του να μας καθοδηγεί.