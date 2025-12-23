Γιατί οι γαλοπούλες δεν έχουν κάνει την εμφάνιση τους στη Βαρβάκειο Aγορά ακόμη

Μπορεί το εορταστικό τραπέζι να βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο οι γαλοπούλες δεν έχουν ακόμη κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους στους πάγκους της Βαρβακείου αγοράς.

Το γεγονός αυτό, που προκαλεί εύλογα ερωτήματα στους καταναλωτές, εξηγεί στο DEBATAR ο πρόεδρος της Κρεαταγοράς στη Βαρβάκειο αγορά, Ανδρέας Νιώτης.

Όπως σημειώνει, η αγορά είναι πλήρως προετοιμασμένη να καλύψει τη ζήτηση των ημερών, ενώ οι τιμές παραμένουν ανταγωνιστικές και σταθερές σε σχέση με πέρσι.

«Η αγορά είναι πάντα εδώ και έτοιμη. Οι τιμές μας πάντα είναι πιο χαμηλές από τους υπόλοιπους. 5-6 ευρώ θα βρείτε το χοιρινό το κιλό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη γαλοπούλα, ο κ. Νιώτης τονίζει ότι οι τιμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά: «9 με 10 ευρώ η γαλοπούλα το κιλό. Ίδιες τιμές με πέρσι».

Αυξήσεις παρατηρούνται μόνο στο μοσχάρι, και αυτές σε περιορισμένο βαθμό: «Το μοσχάρι είναι περίπου 1 ευρώ πάνω. 9-10 ευρώ το μοσχάρι με κόκκαλο και 10-12 ευρώ χωρίς κόκκαλο».

Όσον αφορά στην καθυστέρηση στην εμφάνιση της γαλοπούλας στους πάγκους, ο πρόεδρος της Κρεαταγοράς εξηγεί πως πρόκειται κυρίως για ζήτημα διαχείρισης και αποθηκευτικού χώρου: «Σήμερα ή αύριο θα πουληθεί η γαλοπούλα. Λόγω αποθηκευτικού χώρου δεν έχουν γίνει ακόμη ιδιαίτερες πωλήσεις», επισημαίνει.

Οι καταναλωτές, πάντως, μπορούν να είναι καθησυχασμένοι, καθώς –όπως διαβεβαιώνει η διοίκηση της αγοράς– η Βαρβάκειος είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τη ζήτηση των εορτών με επάρκεια προϊόντων και τιμές προσιτές για όλους.