Πόσο θα κοστίσει φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είναι το ακριβότερο της τελευταίας πενταετίας, πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Περίπου 186 ευρώ θα κληθεί να δαπανήσει φέτος μια τετραμελής οικογένεια αποκλειστικά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ποσό αυξημένο κατά σχεδόν 20% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα τιμών του ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη μελέτη του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ) εκτιμά ότι το κόστος για το φετινό γιορτινό τραπέζι κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ για 6 έως 8 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το αντίστοιχο κόστος διαμορφωνόταν μεταξύ 108 και 150 ευρώ.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα τρόφιμα αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα και στο φετινό γιορτινό μενού. Ήδη έναν μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, βασικά είδη διατροφής είχαν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις. Το μοσχαρίσιο κρέας πωλείται ακριβότερα κατά 12% έως 18%, με τις τιμές να κυμαίνονται από 15 έως 17 ευρώ το κιλό.

Το ακριβότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της τελευταίας πενταετίας

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνει ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι το ακριβότερο της τελευταίας πενταετίας. Σύμφωνα με στοιχεία των ΙΕΛΚΑ, ΙΝΚΑ και ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, το μέσο κόστος για μια οικογένεια διαμορφώθηκε ως εξής:

156 ευρώ το 2024

147 ευρώ το 2023

119 ευρώ το 2022

86 ευρώ το 2021

81 ευρώ το 2020

Όπως επισημαίνεται, οι αποκλίσεις μεταξύ των ερευνών οφείλονται στη διαφορετική μεθοδολογία καταγραφής, στην ποιότητα των προϊόντων, καθώς και στις διαφορές τιμών μεταξύ τοπικών αγορών και τύπων καταστημάτων.

Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση είναι σαφής: το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού συνεχίζει να αυξάνεται, επιβαρύνοντας ολοένα και περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.