Γιατί η Αττική κινδυνεύει από λειψυδρία παρά τις έντονες βροχοπτώσεις – Πώς εξηγεί ο Λέκκας το παράδοξο

Το παράδοξο ότι η Αττική δέχεται έντονες βροχοπτώσεις, την ίδια στιγμή που τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας.

Μιλώντας, στον ΣΚΑΙ, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι στην Αττική, η οποία έχει μπει σε κατάσταση «συναγερμού» λόγω λειψυδρίας, αν και πέφτει ραγδαία βροχή, το νερό που πέφτει εκτός λεκανών των ταμιευτήρων δεν αξιοποιείται άμεσα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «σταθερή αξία» τα υπόγεια νερά δεδομένου ότι είναι μεγάλες ποσότητες και δεν θέλουν επεξεργασία, ενώ μπορούν να αποθηκευτούν και για μεγάλο διάστημα.

Ο καθηγητής τόνισε πως οι ταμιευτήρες γεμίζουν κυρίως από το λιώσιμο του χιονιού, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή ενίσχυσης των αποθεμάτων τους επόμενους μήνες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το χιόνι είναι σύμμαχός μας», σημείωσε.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε και την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης νερού τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, τονίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί έναν τομέα όπου μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα εξοικονόμησης. Παράλληλα, μίλησε για αλλαγή νοοτροπίας και καλλιέργεια συνείδησης ορθολογικής χρήσης.

Τέλος, αναφορικά με το τι σημαίνει «η Αττική σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης», ο κύριος Λέκκας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται άμεσες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά επιτρέπει την ταχύτερη λήψη μέτρων στο στάδιο που θα απαιτηθεί.