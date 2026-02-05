Γιάννης Παναγόπουλος: “Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια”

Σοβαρές αναταράξεις έχουν προκληθεί μετά την δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, ο Γιάννης Παναγόπουλος μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και πως αυτό θα αποδειχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμη επ’ακριβώς και γι’ αυτό θα προβεί σε δημόσια δήλωση όταν εκείνος κρίνει. Στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, βρισκόταν ο Γιάννης Παναγόπουλος, την ώρα που γίνονταν γνωστές οι πληροφορίες για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Σε συνέχεια όσων ακούγονται, ο συνδικαλιστής προχώρησε σε επίσημη δήλωση τονίζοντας πως δεν έχει στα χέρια του κάποια καταγγελία και μίλησε για “συκοφάντες” αποκαλώντας τις κατηγορίες “αβάσιμες” και “ανυπόστατες” κατηγορίες.

“Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται“,υπογραμμίζει στη επίσημη δήλωση του και συνεχίζει: “Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.“

“Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια,” υπογραμμίζει.

Ολόκληρη η δήλωση του:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Μετά από έρευνα της Αρχής, ο γνωστός συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.

Γιάννης Παναγόπουλος: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ

Την αναστολή της ιδιότητας κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ μετά την δέσμευση των λογαριασμών του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ μαζί με άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο