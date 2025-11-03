Γιάννης Λάλας: Ποιοι ήθελαν νεκρό τον “body builder”; Πώς έγινε η εκτέλεση στην Αράχωβα, εξετάζεται τηλεφώνημα-“παγίδα”

Με δέκα σφαίρες από καλάσνικοφ υπογράφτηκε ένα ακόμη συμβόλαιο θανάτου που αποδίδεται από αστυνομικές πηγές στην Greek Mafia το βράδυ του Σαββάτου 1/11. Στόχος, ο ηλικίας 41 ετών Γιάννης Λάλας, γνωστός στις αρχές ως «body builder».

Εκτελέστηκε από δυο άτομα ενώ βρισκόταν σε μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αράχωβα, με τους δράστες να διαφεύγουν από την περιοχή με άγνωστο όχημα, καθώς το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο που διέμενε το θύμα, το πυρπόλησαν στο Λιβάδι Φωκίδας.

Μέσα στο όχημα, που όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και δύο καλασνικοφ που χρησιμοποιήθηκαν για την εν ψυχρώ δολοφονία.

Η υπόθεση Καραϊβάζ και η επίθεση στα Λιόσια

Ο Γιάννης Λάλας δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο στο χώρο της Greek Mafia, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια εμφανιζόταν να εμπλέκεται σε υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων και να είχε ενταχθεί στην ομάδα του «Έντικ», που κατηγορείται πως οργάνωσε και εκτέλεσε μια σειρά δολοφονιών ατόμων που ανήκαν στην Greek Mafia και διαμένει στο Ντουμπάι.

Στις 16 Μαΐου, ο Γιάννης Λάλας είχε γίνει στόχος μαφιόζικης επίθεσης στα Άνω Λιόσια, όταν δύο ένοπλοι «γάζωσαν» την θωρακισμένη Mercedes του με καλάσνικοφ. Το όχημα δέχτηκε 40 σφαίρες, με τον Λάλα να γλιτώνει λόγω της θωράκισης του οχήματος.

Η εκτέλεση στην Αράχωβα

Ο 41χρονος είχε μεταβεί στην Αράχωβα με μια γυναίκα και δυο φιλικά του ζευγάρια για το Σαββατοκύριακο. Η γυναίκα που ήταν μαζί του ήταν αυτή που ενημέρωσε την αστυνομία μετά τον φόνο.

Εκτελέστηκε όταν βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου του για να κάνει ένα τσιγάρο, ενώ εξετάζεται να είχε προηγηθεί τηλεφώνημα που τον ανάγκασε να βγει από το ξενοδοχείο.

Οι δράστες εκτιμούν αστυνομικές πηγές είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον Λάλα, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είχαν και πληροφόρηση από το περιβάλλον του για κάθε του κίνηση.