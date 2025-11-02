Γιάννης Λάλας: Αυτό είναι το ΙΧ που οδηγούσαν οι εκτελεστές – Έβαλαν φωτιά και το έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Καμένο κοντά στο σημείο που έγινε το χτύπημα στον Γιάννη Λάλα βρέθηκε το φερόμενο ως όχημα των δολοφόνων που γάζωσαν τον 42χρονο στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Ο Λάλας βρέθηκε νεκρός σε σαλέ στην Αράχωβα. Το αυτοκίνητο που βρέθηκε καμένο στο Λιβάδι Φωκίδας, λίγα χιλιόμετρα από το πολυτελές ξενοδοχείο που βρισκόταν ο 42χρονος μαζί με μία γυναίκα.

Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει καεί ολοσχερώς σε ερημικό σημείο. Εξετάζεται αν οι δράστες χρησιμοποίησαν άλλο μέσο για να διαφύγουν στο σκοτάδι.

Λίγα λεπτά μετά τις 23:00 χθες (01/11) ο Γιάννης Λάλας κατέβηκε βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ στην Αράχωβα, όπου οι άγνωστοι δράστες τον περίμεναν, και με καλάσνικοφ τον εκτέλεσαν. Ο 42χρονος φορούσε μόνο ένα σορτσάκι και προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του. Όμως δεν τα κατάφερε.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Το όχημα βρέθηκε καμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας.