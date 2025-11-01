Νεκρός ο Γιάννης Λάλας στην Αραχωβα – Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Καραϊβάζ

Βρέθηκε νεκρός στην Αράχωβα ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη και άνηκε και στην greek mafia.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε νεκρός από σφαίρες πολεμικού καλάσνικοφ, μέσα σε δωμάτιο στο ξενοδοχείο Αέλια, κοντά στην Αράχωβα.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στα Λιόσια με τους εκτελεστές να πυροβολούν 47 φορές και ο στόχος να σώζεται από το θωρακισμένο αυτοκίνητο

Μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί του στο ξενοδοχείο κάλεσε το 100.

Στο Λιβάδι Φώκιδας βρέθηκε ένα καμένο όχημα το οποίο εικάζεται ότι είναι των δραστών.