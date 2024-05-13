Γέμισε φαναράκια ο αθηναϊκός ουρανός – Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στα Προπύλαια

Με αίτημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και στα άλλα εδάφη που κατοικούν Παλαιστίνιοι, εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα Προπύλαια.

Οι φοιτητές έστησαν, μάλιστα, σκηνές στο σημείο, καθώς είναι αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν ολονύχτια διαμαρτυρία.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, άναψαν και φαναράκια τα οποία και «απογείωσαν», δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα στον ουρανό του κέντρου της πόλης. Πανομοιότυπη διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε, την ίδια ώρα, στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, όπου στήθηκαν αντίσκηνα και μικροφωνική.

