Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 87 μετανάστες
Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε, σήμερα, επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 87 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια – νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX συνέδραμε από αέρος στον εντοπισμό της λέμβου.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.
