Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 25 παράνομοι μετανάστες

Η λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της FRONTEX

DEBATER NEWSROOM

Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στη διάσωση 25 παράνομων μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11) σε λέμβο νότια της Γαύδου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.

Στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων μεταφέρονται οι 25 αλλοδαποί και από εκεί θα μεταφερθούν με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.

