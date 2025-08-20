Γαύδος: Διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο – Μεταφέρθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς

Στην παραλία Τρυπήτη, στη Γαύδο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 25 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, όλοι οι διασωθέντες είναι άνδρες και δηλώνουν υπήκοοι Σουδάν.

Οι μετανάστες βρέθηκαν πλησίον της παραλίας Τρυπητής και με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μεταφέρθηκαν με λεωφορείο της Αστυνομίας στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου ήδη φιλοξενούνται περισσότεροι από 200 μετανάστες από προηγούμενα περιστατικά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, το σημερινό περιστατικό αποτελεί το 122ο περιστατικό διάσωσης που διαχειρίζονται οι λιμενικές αρχές των Χανίων από την αρχή του έτους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Γαύδου για τον εντοπισμό από πλοίο της δύναμης FRONTEX, μίας λέμβου με είκοσι πέντε (25) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (όλοι άντρες), στη θαλάσσια περιοχή 4 ν.μ. από την παραλία Τρυπητή της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν εντός του λιμένα Καραβέ και από εκεί μετεπιβιβάστηκαν στο πλοίο της FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, με τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ κατασχέθηκε η λέμβος μεταφοράς».