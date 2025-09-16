Γαύδος: Λουόμενοι έδιωξαν μετανάστες από παραλία – Μπήκαν στο νερό και έσπρωχναν τη βάρκα με τα χέρια (βίντεο)

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στην Κρήτη και ιδίως στη Γαύδο, λόγω των μαζικών αφίξεων μεταναστών από τη Λιβύη.

Τα τελευταία 24ωρα οι βάρκες με μετανάστες φτάνουν σωρηδόν στις παραλίες του νησιού, την ώρα που όσοι φιλοξενούνται στις πρόχειρες δομές φιλοξενίας, όπως της Αγυιάς, να ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες.

Ενδεικτικό της ασφυκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην παραλία Σαρακήνικο, στη βόρεια πλευρά της Γαύδου, το περασμένο Σάββατο.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok φαίνονται λουόμενοι που ήταν στην παραλία να μπαίνουν στη θάλασσα και να απωθούν με τα χέρια στα ανοιχτά μια βάρκα με μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτά της παραλίας βρισκόταν σκάφος της Frontex, που παρέλαβε τους παράνομους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι.

Πλεύρης: “Σε δύο μέρες θα έχουν φύγει όλοι”

Το πρωί της Τρίτης 16/9, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα «αποσυμφορηθεί» από τους μετανάστες η Κρήτη.

«Από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», δήλωσε στο ΕΡΤNews και σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Τ

ο φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές».