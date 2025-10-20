Γαλάτσι: Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης εντοπίστηκε σε σπίτι

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 45, 51 και 72 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (13/10) στο Γαλάτσι, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου αναφορικά για σπίτι όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο συγκεκριμένο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης και 256,9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα