Φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε θαμμένο πιστόλι στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας
Σε εξέλιξη έρευνα από τις Αρχές
Ένα πιστόλι θαμμένο εντοπίστηκε στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των Φυλακών του Κορυδαλλού όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER πρόκειται για ένα όπλο τύπου BERETTA των 9 mm.
Στο σημείο της 5ης πτέρυγας προαυλίζονται δυο Αλβανοί βαρυποινίτες αλλά και Τούρκοι όπου ανάμεσα τους είναι και αυτοί που είχαν εμπλακεί στη στυγερή εκτέλεση στη Λούτσα.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο όπλο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα απόδρασης.
