Φυλακές Δομοκού: Στο “μικροσκόπιο” τα κενά στις καταθέσεις του ισοβίτη και του αρχιφύλακα – Τα σενάρια για συμβόλαιο θανάτου

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 38χρονος Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις Φυλακές Δομοκού και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του 44χρονου ισοβίτη, με τις Αρχές να διερευνούν τα κενά και τις αντιφάσεις στις απολογίες των δύο ανδρών.

Παράλληλα, ερωτήματα συνεχίζει να προκαλεί ότι η ανθρωποκτονία σημειώθηκε σε χώρο που δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας, χαρακτηρισμένο ως «τυφλό σημείο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο λίγη ώρα πριν το περιστατικό δείχνει το θύμα να βγαίνει από το κελί του φορώντας σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να διακρίνεται να κρατά όπλο ή να φαίνεται από τη στάση του σώματός του ότι ήταν οπλισμένος.

Δεν υπήρξαν σημάδια πάλης

Παρ’ ότι οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος βαρυποινίτης επιχείρησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας τον ισοβίτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να μην προηγήθηκε συμπλοκή και οι πυροβολισμοί να ήταν άμεσοι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, καθώς στο όπλο δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου βαρυποινίτη.

Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές ότι όλα έγιναν μπροστά στα μάτια του γνωστού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ωστόσο αυτό πλέον εξετάζεται καθώς ενδέχεται ο ίδιος να αποχώρησε πριν από την δολοφονία.

Δεν αποκλείεται όλα να συνδέονται με συμβόλαιο θανάτου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις.