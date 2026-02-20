Φυλακές Δομοκού: Προφυλακιστέοι ο Βούλγαρος δράστης και ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία ισοβίτη

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις Φυλακές Δομοκού, όσο και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους και οι δύο και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους, σηματοδοτώντας την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος εντός των φυλακών.

Φυλακές Δομοκού: Τι ανέφεραν οι δυο πλευρές

«Είδα τον 43χρονο να βγάζει με μια απότομη κίνηση ένα όπλο. Δίχως να το σκεφτώ πολύ, αισθανόμενος έντονα το φόβο ότι θα το στρέψει εναντίον μου αφού δεν με χρειαζόταν πια, μπήκα στη μέση με κίνδυνο της ζωής μου, του πήρα το όπλο από τα χέρια και πυροβόλησα. Είναι σίγουρο ότι αν δεν το είχα κάνει αυτό θα είχε σκοτώσει και τον αρχιφύλακα και εμένα», φέρεται να είπε στην απολογία του ο Βούλγαρος ισοβίτης για το συμβάν.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος (το θύμα) είναι αυτός που έκανε κουμάντο, για την ακρίβεια ήταν ο Le Boss της φυλακής. Έλεγχε τα πάντα για να βγεις και να πας να συναντήσεις τον αρχιφύλακα έπρεπε να πας μαζί του», υποστήριξε ο δικηγόρος του Βούλγαρου, Αθανάσιος Τάρτης.

«Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τι δυστυχώς θα συμβεί στο συγκεκριμένο χώρο. Βρέθηκε προ μιας απρόοπτης κατάστασης και φυσικά αρνείται το αποδιδόμενο σε αυτόν, ότι δηλαδή ο ίδιος ζήτησε να κατέβει ο θανατωθείς Παπαδάτος στο χώρο του παλαιού αρχειοφυλάκιου», υποστήριξε ο δικηγόρος του αρχιφύλακα, Δημήτριος Γκαβέλας.

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο ντοκουμέντο πριν από τη δολοφονία του ισοβίτη

Βίντεο ντοκουμέντο πριν από τη δολοφονία του ισοβίτη μέσα στις φυλακές του Δομοκού την περασμένη Κυριακή ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή Live News του MEGA παρουσιάζονται στιγμές από τη δολοφονία του ισοβίτη μέσα στις φυλακές, με τον αρχιφύλακα και τον Βούλγαρο εκτελεστή να σουλατσάρουν στους διαδρόμους, με τις πόρτες ως το Αρχιφυλακείου να είναι ορθάνοιχτες.