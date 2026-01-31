Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Ένα άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού το βράδυ της Παρασκευής (30.01), όταν κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικό υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, κατά τo κλείσιμο της φυλακής, κρατούμενος αραβικής καταγωγής επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τον οποίο γρονθοκόπησε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση ή διαπληκτισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά του στο κρατητήριο, ο κρατούμενος επιχείρησε εκ νέου να επιτεθεί.

Τελικά, ο δράστης οδηγήθηκε στο πειθαρχείο, ενώ ο σωφρονιστικός υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.