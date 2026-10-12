Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό – Τι αποκάλυψε η μητέρα της

Σοβαρή καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού ηλικίας τεσσάρων ετών σε παιδικό σταθμό της Φθιώτιδας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, μετά τις αποκαλύψεις της μητέρας του παιδιού στην τηλεόραση του MEGA.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα, η συμπεριφορά της κόρης της άρχισε να αλλάζει από την περίοδο που ξεκίνησε να παρακολουθεί τον παιδικό σταθμό.

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Οι γονείς υποστηρίζουν ότι, έπειτα από συζητήσεις με το παιδί, προέκυψαν πληροφορίες που τους οδήγησαν να απευθυνθούν στις αρμόδιες Αρχές και να καταγγείλουν συγκεκριμένη εργαζόμενη της δομής.

«Δεν θέλω να πάω με τίποτα σχολείο»

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα περιέγραψε τις αλλαγές που παρατήρησε στη συμπεριφορά της τετράχρονης κόρης της.

Όπως υποστήριξε, το παιδί άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του και να εκδηλώνει έντονη άρνηση όταν γινόταν αναφορά στον παιδικό σταθμό.

«Μου είπε “δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι η κόρη της παρουσίαζε νευρικότητα, απέφευγε την οπτική επαφή και έδειχνε ιδιαίτερα αναστατωμένη κάθε φορά που συζητούσαν για το σχολικό περιβάλλον.

«Φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει», είπε η μητέρα.

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Η συζήτηση που οδήγησε στην καταγγελία

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η μητέρα προσπάθησε να καταλάβει τι προκαλούσε την αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης της.

Όπως ανέφερε, κάποια στιγμή ρώτησε το παιδί εάν υπήρχε κάποιος που του είχε ζητήσει να κρατήσει ένα μυστικό.

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Η τετράχρονη, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή της μητέρας, απάντησε καταφατικά και στη συνέχεια άρχισε να μιλά για όσα φέρεται να είχε βιώσει.

Οι γονείς θεώρησαν ότι όσα τους περιέγραψε η κόρη τους συνιστούσαν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης και αποφάσισαν να απευθυνθούν στις Αρχές.

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Στην Αστυνομία και την Εισαγγελία οι γονείς

Μετά τις αναφορές του παιδιού, οι γονείς επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό και προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία και την Εισαγγελία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η καταγγελία στρέφεται εναντίον συγκεκριμένης γυναίκας που εργάζεται στη δομή.

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Πρόκειται για εργαζόμενη η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προσληφθεί από τον δήμο και τοποθετήθηκε σε θέση διαφορετική από το επαγγελματικό της αντικείμενο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να επιβεβαιώνουν δικαστικά ή ιατροδικαστικά την καταγγελλόμενη κακοποίηση.

Ερωτήματα για την παρουσία της εργαζόμενης στον παιδικό σταθμό

Σύμφωνα με το MEGA, η καταγγελλόμενη εργαζόμενη δεν είχε απομακρυνθεί από τον παιδικό σταθμό έως τη μετάδοση του ρεπορτάζ.

Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής μετά την ενημέρωση για την καταγγελία, καθώς και για τη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού σε δομές προσχολικής αγωγής.

Όπως μεταδόθηκε, το MEGA επικοινώνησε με τη δήμαρχο της περιοχής, ζητώντας απαντήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη τοποθέτηση της δημοτικής αρχής σχετικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν τις καταγγελίες των γονέων και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για καταγγελία υπό διερεύνηση και ότι δεν έχει διαπιστωθεί η ενοχή οποιουδήποτε προσώπου.