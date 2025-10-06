Φθιώτιδα: Αρκούδα κατέστρεψε κυψέλες στο χωριό Αργύρια
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα μελισσοκόμου και ανέβηκε στο TikTok
Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο χωριό Αργύρια Φθιώτιδας, όπου αρκούδα επιτέθηκε σε κυψέλες μελισσοκόμου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Σύμφωνα με το tvstar.gr, η επίθεση αποτυπώθηκε από κάμερα που είχε τοποθετήσει ο μελισσοκόμος στο σημείο, ενώ το βίντεο αναρτήθηκε αργότερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.
Δείτε το βίντεο
@theofanisath3 #bear #beekeeper #attack #bees #greece ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator
