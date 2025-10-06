Φθιώτιδα: Αρκούδα κατέστρεψε κυψέλες στο χωριό Αργύρια

Ένα απρόσμενο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο χωριό Αργύρια Φθιώτιδας, όπου αρκούδα επιτέθηκε σε κυψέλες μελισσοκόμου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, η επίθεση αποτυπώθηκε από κάμερα που είχε τοποθετήσει ο μελισσοκόμος στο σημείο, ενώ το βίντεο αναρτήθηκε αργότερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο