Φρίκη στην Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 6χρονου σε δομή φιλοξενίας

Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε εις βάρος δύο νεαρών που συνελήφθησαν για τη σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου παιδιού σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι Θεσσαλονίκης. Ένας τρίτος άνδρας κατηγορείται για συνέργεια, καθώς φέρεται να κρατούσε ακίνητο το παιδί, προκειμένου οι άλλοι δύο να ασελγούν σε βάρος του.

Σύμφωνα με την voria.gr, oι τρεις κατηγορούμενοι, Αφγανοί ηλικίας 19, 22 και 25 ετών, οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελέα. Μετά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και θα παραμείνουν κρατούμενοι έως την απολογία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διαμένει στη δομή μαζί με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις αρχές για το περιστατικό.