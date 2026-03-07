Φρίκη στην Αχαΐα: Συνελήφθη 82χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων – Φωτογράφιζε γυμνά τα εγγόνια του

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η σύλληψη ενός 82χρονου συνταξιούχου γυναικολόγου-μαιευτήρα, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στο Ρίο, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισαν χιλιάδες αρχεία – φωτογραφίες και βίντεο – με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ανάμεσά τους και παιδιά εμφανώς κάτω των 12 ετών.

Το σοκ γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι σε μέρος του υλικού φαίνεται πως τα θύματα είναι τα ίδια τα εγγόνια του, τα οποία φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε ο ίδιος σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που έλαβε η ΕΛ.ΑΣ. από την Google, μέσω του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), σχετικά με χρήστη που ανέβαζε στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και φέρεται να είχε πρόσβαση σε ανήλικα.

Ο ηλικιωμένος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες Παρασκευή (6/3) σε αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα.