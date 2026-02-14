Φρίκη στη Φθιώτιδα: Μεθυσμένος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε κυνηγόσκυλο

Φρίκη έχει προκαλέσει στη Φθιώτιδα το γεγονός ότι ένας 65χρονος όντας μεθυσμένος, πυροβόλησε και σκότωσε το κυνηγόσκυλο του γιου του.

Μάλιστα, στη συνέχεια για να μη συλληφθεί, διέφυγε έχοντας γεμάτο το όπλο του. Οι αστυνομικοί σύμφωνα με το Lamiareport τον εντόπισαν μετά από 2,5 ώρες και τον συνέλαβαν αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.