Φρίκη στη Φθιώτιδα: Μεθυσμένος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε κυνηγόσκυλο
Συνελήφθη τελικά από τις αστυνομικές Αρχές
Φρίκη έχει προκαλέσει στη Φθιώτιδα το γεγονός ότι ένας 65χρονος όντας μεθυσμένος, πυροβόλησε και σκότωσε το κυνηγόσκυλο του γιου του.
Μάλιστα, στη συνέχεια για να μη συλληφθεί, διέφυγε έχοντας γεμάτο το όπλο του. Οι αστυνομικοί σύμφωνα με το Lamiareport τον εντόπισαν μετά από 2,5 ώρες και τον συνέλαβαν αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.
