Φωτιά τώρα στο Καρπενήσι: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λαγόξυδο

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυδο, στον Δήμο Καρπενησίου, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 21:30.

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Στην επιχείρηση και πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.