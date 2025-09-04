Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική: Ήχησε το 112 – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική: Ήχησε το 112 – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» (Βίντεο)
Πηγή: RThess.gr
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:31

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

«Χτύπησε το 112»

Μήνυμα έστειλε το 112 στους κατοίκους στις γύρω περιοχές, το οποίο τους προειδοποίησε για την φωτιά.

Επίσης λόγω των ισχυρών καπνών στην περιοχή, τους ζητάει να μείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

