Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική: Ήχησε το 112 – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.
Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
«Χτύπησε το 112»
Μήνυμα έστειλε το 112 στους κατοίκους στις γύρω περιοχές, το οποίο τους προειδοποίησε για την φωτιά.
Επίσης λόγω των ισχυρών καπνών στην περιοχή, τους ζητάει να μείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025
