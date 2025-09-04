Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει ακόμα εννιά

51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Σε 51 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 42 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη εννιά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική. Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

