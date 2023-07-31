Φωτιά στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο
Άμεσα στο σημείο οι Αρχές
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής.
Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (31/7) κοντά στο κέντρο αποκατάστασης «Ευεξία» και καίει ξερά χόρτα.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, αποτελούμενο από 10 πυροσβέστες με τέσσερα υδροφόρα οχήματα και έθεσε τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Που θα σημειωθούν βροχές
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Ηλικιωμένος έπεσε για άγνωστο λόγο στον Θερμαΐκό
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις