Φωτιά στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής.

Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (31/7) κοντά στο κέντρο αποκατάστασης «Ευεξία» και καίει ξερά χόρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, αποτελούμενο από 10 πυροσβέστες με τέσσερα υδροφόρα οχήματα και έθεσε τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Που θα σημειωθούν βροχές

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Ηλικιωμένος έπεσε για άγνωστο λόγο στον Θερμαΐκό