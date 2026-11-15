Τροχαίο στην Αργολίδα: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα που οδηγούσε ποδήλατο (βίντεο)

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου στην Αργολίδα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μία γυναίκα που οδηγούσε το ποδήλατό της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis, το τροχαίο συνέβη στο λιμάνι της Νέας Κίου Αργολίδας κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είδε την ποδηλάτισσα και την παρέσυρε εκτοξεύοντάς την στον αέρα.

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Εν τέλει η γυναίκα κατέληξε στην οροφή του οχήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, με τη διακομιδή να πραγματοποιείται με τη συνοδεία αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.