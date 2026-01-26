Μαρτυρία για την τραγωδία στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”: “Ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη και μετά μία μπάλα φωτιάς”

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1, όταν λίγο πριν από τις 4:00 σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και εκδηλώθηκε φωτιά στο εργοστάσιο της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Δυστυχώς, στις στάχτες του εργοστασίου της Βιολάντα εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί εργαζόμενων γυναικών, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται ακόμα μία.

Την ώρα του τραγικού περιστατικού, εντός του εργοστασίου δούλευαν συνολικά 13 άτομα. Από αυτούς τους εργαζόμενους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων οι έξι, ενώ με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ένας πυροσβέστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, ανέφερε, όπως και στην πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Μάλιστα, εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου που δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο.

“Ακούστηκε μία δυνατή έκρηξη και μετά μία μπάλα φωτιάς είδαμε στον ουρανό. Είναι το κομμάτι της παλιάς πτέρυγας του εργοστασίου” δήλωσε στο DEBATER κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο εργοστάσιο “δουλεύουν και το βράδυ, για να προλάβουν τις παραγγελίες”. “Κρίμα για τους ανθρώπους που χάθηκαν” πρόσθεσε.

Η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι τεράστια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μετείχαν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, στο σημείο έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ.

Όλες οι αναφορές και τα στοιχεία για την τραγωδία θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας.