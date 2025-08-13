Φωτιά στην Πρέβεζα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα της φωτιάς που έχουν ξεσπάσει στην Πρέβεζα.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 13/8 υπήρξαν νέα μηνύματα από το 112 για όσους βρίσκονται στις περιοχές Κερασώνας και Αγία Παρασκευή να απομακρυνθούν προς τα Ιωάννινα.

Παράλληλα, με νέο μήνυμα το 112 ανακοινώθηκε στους κατοίκους της περιοχής Ρωμιά Πρεβέζης να μετακινηθούν προς το Θεσπρωτικό. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ρωμιά #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Θεσπρωτικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice August 13, 2025

Η φωτιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στην Πρέβεζα μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τις Αρχές να προχωρούν στην εκκένωση πολλών οικισμών. Περίπου στις 3 το μεσημέρι, ήχησε το 112 για εκκένωση της Παλιάς και της Νέας Φιλιππιάδας.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, εστάλησαν νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Γοργόμυλος, Νέος_Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο και Γυμνοπόταμο.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα εκκένωσης της Παλαιάς Φιλιππιάδας στους κατοίκους της περιοχής. Στο μήνυμα δόθηκε εντολή απομάκρυνσης προς τη Νέα Φιλιππιάδα.

Από το πρωί στην περιοχή κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα. Επίσης, σημειώνεται ότι στην Πρέβεζα έχει μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής όπου θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο εμπρησμού.