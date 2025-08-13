Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώνονται τρεις οικισμοί με προορισμό τα Ιωάννινα

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 12/8 στην Πρέβεζα με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Συγκεκριμένα, το νέο μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες στους οικισμούς Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά Πρεβέζης να απομακρυνθούν προς τα Ιωάννινα.

Νωρίτερα, με μήνυμα του το 112 καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Κερασώνας και Αγία Παρασκευή να απομακρυνθούν προς τα Ιωάννινα. Παράλληλα, με νέο μήνυμα το 112 ανακοινώθηκε στους κατοίκους της περιοχής Ρωμιά Πρεβέζης να μετακινηθούν προς το Θεσπρωτικό.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, εστάλησαν νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Γοργόμυλος, Νέος_Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο και Γυμνοπόταμο.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα εκκένωσης της Παλαιάς Φιλιππιάδας στους κατοίκους της περιοχής. Στο μήνυμα δόθηκε εντολή απομάκρυνσης προς τη Νέα Φιλιππιάδα.

Από το πρωί στην περιοχή κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα. Επίσης, σημειώνεται ότι στην Πρέβεζα έχει μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής όπου θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο εμπρησμού.