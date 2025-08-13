Φωτιά στην Πάτρα: Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες της φωτιάς που καίει ότι βρει μπροστά της στην Πάτρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Pelop.gr οι φλόγες έφτασαν ως την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών, με την πυρκαγιά να καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού.

Οι πυροσβέστες, οι μοναχές αλλά και εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.