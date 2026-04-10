Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή μία γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Εκκενώθηκε το κτίριο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στην Πάτρα όταν διαμέρισμα 5ου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες στα Ψηλά Αλώνια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, ανασύρθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο η οικιακή βοηθός της χωρίς η ζωή της να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thebest.gr, πυροσβεστικά οχήματα έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ο πυκνός καπνός που αναδύεται από το διαμέρισμα είναι ορατός από μακριά, δημιουργώντας εικόνες έντονης ανησυχίας στους διερχόμενους και τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διαταχθεί η άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους των γύρω ορόφων να έχουν βγει εσπευσμένα στον δρόμο. Αστυνομικές δυνάμεις που επίσης έχουν κληθεί στο σημείο, φροντίζουν για την απομάκρυνση του κόσμου από την επικίνδυνη ζώνη και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη γύρω περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους.

