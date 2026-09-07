Αλεξανδρούπολη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά – 48 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη.

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στην ευρύτερη περιοχή του πεδίου βολής «Αετός».

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 14:30, με την κινητοποίηση των δυνάμεων να ενισχύεται στη συνέχεια.

Επιχειρούν 48 πυροσβέστες και 15 οχήματα

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν πλέον 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί:

τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη,

ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, διαθέτοντας υδροφόρες.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η περιοχή της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται τη Δευτέρα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της στη δασική έκταση.