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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ελαία Λακωνίας

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ελαία Λακωνίας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:00

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ελαία Λακωνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:45.

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Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μονεμβασιάς για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

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