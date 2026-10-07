Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ελαία Λακωνίας

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ελαία Λακωνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:45.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μονεμβασιάς για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.