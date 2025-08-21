Φωτιά στη Σύμη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ενισχύονται οι δυνάμεις για την κατάσβεση
Στη μάχη 11η ΕΜΟΔΕ, ελικόπτερο και Air Tractor από Ρόδο.
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή της Σύμης, απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη.
Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο, ζητήθηκε η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχειρούν 3 αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο, 9 πυροσβέστες και 1 πεζοπόρο τμήμα από τη Ρόδο.
Μεταφορά 7 πυροσβεστών με πλοίο του Λιμενικού στη δυτική Σύμη για παροχή συνδρομής στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
