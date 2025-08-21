Φωτιά στη Σύμη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ενισχύονται οι δυνάμεις για την κατάσβεση

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή της Σύμης, απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη.

Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο, ζητήθηκε η συνδρομή των εναέριων μέσων που εδρεύουν στη Ρόδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχειρούν 3 αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο, 9 πυροσβέστες και 1 πεζοπόρο τμήμα από τη Ρόδο.

Μεταφορά 7 πυροσβεστών με πλοίο του Λιμενικού στη δυτική Σύμη για παροχή συνδρομής στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.