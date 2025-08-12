Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Κινητοποίηση από το Λιμενικό Σώμα

Φωτιά στη Χίο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα
UPD: 19:09

Σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα προχώρησε το Λιμενικό μετά τη φωτιά που ξέσπασε στη Χίο.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ, 1 ΠΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη.

