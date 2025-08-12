Φωτιά στη Χίο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα προχώρησε το Λιμενικό μετά τη φωτιά που ξέσπασε στη Χίο.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ, 1 ΠΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη.