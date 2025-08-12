Φωτιά στη Χίο: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Απεγκλωβίστηκαν 63 άτομα

Ανεξέλεγκτα συνεχίζουν να καίνε τα πύρινα μέτωπα στη Χίο την Τρίτη 12/8, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέγεθος της φωτιάς.

Στο σημείο σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, Εθελοντές και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 31 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά πέντε (5) ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Λέσβο 18 πυροσβέστες με δύο (2) οχήματα, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν επίσης ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Φωτιά στη Χίο: 63 άτομα απεγκλώβισε το Λιμενικό

Το ΛΣ/ΕΛΑΚΤ έχει διαθέσει επτά (7) πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, για την απομάκρυνση ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου.

Συγκεκριμένα, ο αρχικός σχεδιασμός είναι τα άτομα να μεταβούν προς τα Μεστά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού από τις παραλίες “Λημνιά” και “Αγία Μαρκέλλα” Χίου, λόγω πυρκαγιάς στη Βολισσό. Συμμετέχουν 7 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (5 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ, 1 Ναυαγοσωστικό ΛΣ , 1 Περιπολικό Πλοίο ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.