Φωτιά σε ξέρα χόρτα στον κάμπο Οινοφύτων – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στον κάμπο Οινοφύτων, στην Βοιωτία, σε ξέρα χόρτα. Στο σημείο υπάρχουν επιχειρήσεις περιμετρικά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ υπήρξε συνδρομή και από υδροφόρες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής