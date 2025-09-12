Φωτιά σε ξέρα χόρτα στον κάμπο Οινοφύτων – Στη μάχη και ένα ελικόπτερο
Εκδηλώθηκε σε σημείο με επιχειρήσεις γύρω του
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στον κάμπο Οινοφύτων, στην Βοιωτία, σε ξέρα χόρτα. Στο σημείο υπάρχουν επιχειρήσεις περιμετρικά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλειά τους.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ υπήρξε συνδρομή και από υδροφόρες.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Οινόφυτα #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025
