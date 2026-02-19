Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό οίκημα δίπλα από τον Ερυθρό Σταυρό (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε παλιό οίκημα δίπλα από τον Ερυθρό Σταυρό (Βίντεο)
Αναστασία Ξυδιά

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (19/02) σε οικία στην Αθήνα, δίπλα από το νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε ένα παλιό οίκημα, στην οδό Καποδιστρίου 39, στην Αθήνα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν άτομα, τα οποία βγήκαν εκτός του κτιρίου όταν πήρε διαστάσεις η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ