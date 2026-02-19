Φωτιά σε παλιό οίκημα δίπλα από τον Ερυθρό Σταυρό (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (19/02) σε οικία στην Αθήνα, δίπλα από το νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε ένα παλιό οίκημα, στην οδό Καποδιστρίου 39, στην Αθήνα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν άτομα, τα οποία βγήκαν εκτός του κτιρίου όταν πήρε διαστάσεις η φωτιά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.
