Φωτιά σε παλιό οίκημα δίπλα από τον Ερυθρό Σταυρό (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (19/02) σε οικία στην Αθήνα, δίπλα από το νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε ένα παλιό οίκημα, στην οδό Καποδιστρίου 39, στην Αθήνα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν άτομα, τα οποία βγήκαν εκτός του κτιρίου όταν πήρε διαστάσεις η φωτιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.