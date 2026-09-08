Τα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό: “Σπίτι μου 3”, κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και περιορισμός νέων airbnb

Απαντήσεις στη στεγαστική κρίση προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση με επίκεντρο το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, συγκριτικά με τους προηγούμενους κύκλους, έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό και ύψος δανείων, αυξημένα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια και δυνατότητα χρηματοδότησης ακριβότερων ακινήτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά καλλιεργούν προσδοκίες για περισσότερους νέους και ζευγάρια και σε συνδυασμό με μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

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Οι δικαιούχοι

Το ηλικιακό εύρος των δικαιούχων διαμορφώνεται από τα 25 έως τα 55 έτη. Το ανώτατο όριο ήταν έως σήμερα τα 50 έτη, επομένως στο νέο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν και πολίτες οι οποίοι είχαν μείνει εκτός του προηγούμενου κύκλου λόγω ηλικίας.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους , διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά.

, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά. Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Έτσι, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για ένα ζευγάρι διαμορφώνεται στις 42.000 ευρώ με ένα παιδί, στις 49.000 ευρώ με δύο παιδιά και στις 56.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Για μία μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ με ένα παιδί, 46.000 ευρώ με δύο παιδιά και 53.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Το ανώτατο ύψος του δανείου αυξάνεται από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του επιλέξιμου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δανείου από την τράπεζα.

Για παράδειγμα:

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Για κατοικία αξίας 200.000 ευρώ , το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ.

, το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ. Για κατοικία αξίας 250.000 ευρώ , μπορεί να φτάσει έως τις 225.000 ευρώ.

, μπορεί να φτάσει έως τις 225.000 ευρώ. Για κατοικία αξίας 300.000 ευρώ, ενεργοποιείται το ανώτατο πλαφόν των 230.000 ευρώ, επομένως απαιτούνται τουλάχιστον 70.000 ευρώ ίδια κεφάλαια, πέρα από τα έξοδα της αγοραπωλησίας.

Η τελική χρηματοδότηση θα εξαρτάται και από την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου. Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση δανείου.

Έως 300.000 ευρώ η αξία της κατοικίας

Η ανώτατη επιτρεπόμενη αξία της κατοικίας αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα πιο κοντά στις σημερινές τιμές της κτηματαγοράς.

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Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών μέτρων για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, σε σχέση με το σημερινό βασικό όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων. Το ακριβές νέο πλαφόν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ιδιοκατοίκησης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, πραγματικής επιλεξιμότητας και οικογενειακής προοπτικής. Υπενθυμίζεται ότι με το «Σπίτι μου ΙΙ», 14.100 πολίτες που αγόρασαν σπίτι, πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν ενοίκιο.

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Ο τρίτος κύκλος του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου» θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο σχεδιασμός, όπως ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προβλέπει την ενεργοποίησή του από τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο τη χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Παράλληλα καταργείται από το 2027 το ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.

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Σε άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προωθούνται: