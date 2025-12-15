Φωτιά σε φορτηγό στην Αθηνών-Λαμίας: Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία προς Αθήνα (φωτογραφίες)
Στο ύψος των διοδίων Αφιδνών
Πυρκαγιά σε Ι.Χ. φορτηγό ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο ρεύμα προς Αθήνα, προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο.
Λόγω της διακοπής, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή και την μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.
