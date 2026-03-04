Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Μεταξουργείο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Διακοπή της κυκλοφορίας

Πώς θα κινηθούν οι οδηγοί

Συναγερμός στο Μεταξουργείο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Διακοπή της κυκλοφορίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού, από τη συμβολή της με την οδό Κολωνού, στο κέντρο της περιοχής.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

