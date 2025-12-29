Φωτιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη: Σοκαρισμένος ο παππούς των 3 παιδιών που εγκλωβίστηκαν, στη ΜΕΘ μία ηλικιωμένη

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Νέα Τούμπα Θεσσαλονίκης όταν διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Ειδικότερα, άρπαξε φωτιά το διαμέρισμα του πρώτο ορόφου με τις φλόγες να μεταφέρονται και στο πάνω διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν μία γυναίκα με τρία παιδιά. Ο παππούς των τριδύμων που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το σπίτι τους δεν έκρυψε την συγκίνηση του για το γεγονός ότι η οικογένεια του είναι ασφαλής.

«Μου είπαν να μην ανέβω πάνω, αλλά δεν άντεξα. Ευχαριστώ τον θεό που είναι καλά», είπε εμφανώς σοκαρισμένος. Όπως ανέφερε, , καθώς πήγαινε να πάρει τη γυναίκα του, γιαγιά των παιδιών, που βοηθούσε τη νεαρή μητέρα καθώς ο σύζυγός της εργάζεται έως αργά, δέχθηκε τηλεφώνημα από την ίδια: «Έχει πάρει φωτιά, έλα γρήγορα», του είπε η σύζυγός του κι αμέσως έτρεξε.

Τα παιδιά με τις δύο γυναίκες, τη μητέρα και τη γιαγιά τους, βρίσκονταν σε πίσω δωμάτιο του σπιτιού όπου δεν είχε εισχωρήσει ο καπνός και ήταν καλά στην υγεία τους. Χρειάστηκε ωστόσο για προληπτικούς λόγους να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Στη ΜΕΘ η ένοικος του κάτω ορόφου

Διασωληνωμένη παραμένει στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης μία ηλικιωμένη, που απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εισέπνευσε καπνό, φέρει σοβαρά εγκαύματα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ακόμη, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ενήλικες και τα τρίδυμα μωρά, τα οποία βρίσκονταν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου.