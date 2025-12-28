Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα – Απεγκλωβίστηκαν μία γυναίκα με 3 παιδιά, δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής (28/9).

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο και επιχείρησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν μία γυναίκα με τα τρία παιδιά της που βρισκόταν σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και είχαν κλειστεί σε ένα δωμάτιο για να προστατευθούν.

Λίγο αργότερα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο διαμέρισμα του οποίου ξέσπασε πυρκαγιά στην Κάτω Τούμπα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.