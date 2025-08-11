Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα – Ήχησε το 112 για εκκένωση οικισμού (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8 σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 15 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού.
