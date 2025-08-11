Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα – Ήχησε το 112 για εκκένωση οικισμού (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα – Ήχησε το 112 για εκκένωση οικισμού (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:50

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11/8 σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 15 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού.

ΕΛΛΑΔΑ

