Νεμέα: Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από κατοικία που ξέσπασε πυρκαγιά στο κέντρο της Νεμέας το μεσημέρι του Σαββάτου 28/3.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας εντόπισαν εντός της κατοικίας μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.

Δείτε τις εικόνες